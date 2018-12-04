В Генштабе заявляют, что от желающих воевать нет отбоя

Начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко заявляет, что на сборы резервистов первой очереди, стартовавшие 3 декабря, пришло больше желающих, чем требовалось. Об этом он сказал в эфире канала ICTV 3 декабря.

«Мы начали подготовку оперативного резерва номер один. И мы получили желающих пройти подготовку гораздо больше, чем была наша потребность. И это большой плюс. Люди сами приходят, и даже некоторые обижаются, что не попали (на учения — Ред.)», — сказал Муженко.

Он продемонстрировал карту с размещением российских военных и вооружения на границе с Украиной и объяснил, что учения нужны, чтобы отбить возможную агрессию.

«Характер дислокации этих частей (России — Ред.) показывает, что в самый короткий срок могут быть созданы соответствующие наступательные группировки. И направление их действий — Украина», — сказал Муженко.

Он добавил, что ВСУ рассматривают как потенциально опасные не только донецко-луганское направление, а в целом границу с Россией — и на северо-востоке, и со стороны моря.

Напомним, 3 декабря в учебных центрах Вооруженных Сил Украины начали сборы оперативного резерва первой очереди — военных повезут на учения для повышения боеготовности в случае нападения.