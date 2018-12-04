Матч «Шахтер» – «Лион» перенесен в Киев из-за военного положения

Матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Шахтером» и «Лионом», который должен состояться 12 декабря, перенесен в Киев из-за того, что Харьков оказался в числе территорий, на которых в Украине было введено на 30 дней военное положение.

Соответствующее решение во вторник было принято рабочей группой УЕФА по чрезвычайным ситуациям, сообщается на официальном сайте УЕФА.

Эта встреча, в которой определится, кто из этих двух команд сможет продолжить борьбу в плей-офф Лиги чемпионов, пройдет на НСК «Олимпийский» в Киеве.

При этом 13 декабря на «Олимпийском» киевское «Динамо» должно сыграть заключительный матч группового этапа Лиги Европы против чешского «Яблонеца». Эта игра уже не имеет для столичной команды турнирного значения, поскольку она досрочно заняла первое место в своей группе и вышла в плей-офф.

Как известно, 27 ноября УЕФА перенес матч Лиги Европы между «Ворсклой» и «Арсеналом» из Полтавы в Киев. Это решение было принято в связи с тем, что лондонская команда собиралась лететь сначала в Харьков, а затем добираться в Полтаву.