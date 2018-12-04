В США полагают, что главарь Исламского государства жив и скрывается в пустыне

Главарь террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) Абу Бакр аль-Багдади все еще жив и скрывается «где-то в пустыне у реки Евфрат». Такие данные изложил во вторник выдвинутый президентом США Дональдом Трампом на пост главы Центрального командования (СЕНТКОМ) американских Вооруженных сил (ВС) генерал-лейтенант Кеннет Маккензи.

Американский военачальник затронул эту тему, выступая на посвященных рассмотрению его кандидатуры слушаниях в комитете по делам ВС Сената Конгресса США. «Думаю, что он — очень напуганный человек, спасающийся бегством где-то в пустыне у реки Евфрат», — заявил Маккензи, отвечая на вопрос о том, какова последняя информация, касающаяся аль-Багдади.

Кроме того, генерал-лейтенант выразил уверенность в том, что аль-Багдади, которому сейчас должно быть 46 лет, фактически не способен заниматься организацией новых вылазок ИГ, поскольку вынужден тратить все силы и энергию на пребывание в подполье. «Просто замечу: пока ты беспокоишься по поводу того, удастся ли тебе уцелеть в следующий час или около того, сложно плести заговор с целью совершения нападений в Детройте», — сказал Маккензи.

Судьба аль-Багдади и его местонахождение доподлинно не известны. Согласно сведениям ряда ближневосточных изданий, он давно потерял контроль над группировкой ИГ. По одной из версий, главарь террористов страдает от тяжелой формы рака легких, по другой — прикован к постели вследствие тяжелого ранения. Неоднократно поступала информация и об уничтожении аль-Багдади.

В последний раз аль-Багдади появлялся на публике в июле 2014 года, когда во время пятничной молитвы в иракском Мосуле провозгласил создание «халифата» на Ближнем Востоке. За его голову власти США назначили награду в размере $25 млн.