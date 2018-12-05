Bitcoin потерял за год 67%

В начале декабря 2017 года монета торговалась на отметке в $11 900, в ноябре 2018 г. ее курс упал до $3600, и теперь он не может закрепиться выше $4000
За последний год курс Bitcoin снизился на 67%, 5 декабря 2017 г. криптовалюта торговалась на уровне в $11 900, на данный момент ее цена значительно ниже, она составляет $3900. В конце прошлого года монета установила исторический рекорд стоимости в $20 000, после чего она начала резко дешеветь.
Общая капитализация рынка цифровых денег с января по декабрь сократилась на 85% — с $830 млрд до $125 миллиардов. Многие активы обновили свои годовые минимумы в середине ноября, когда за несколько дней курс Bitcoin сократился с $6500 до $3600.
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