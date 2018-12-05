РФ готова рассмотреть вопрос обмена украинских моряков

Москва готова рассмотреть гипотетические предложения по обмену украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, однако о реакции на такие инициативы говорить преждевременно. Об этом заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает российский «Интерфакс».

На просьбу прокомментировать звучащие в Киеве предложения об обмене, Песков сказал:

«Мне неизвестно о таких условиях. Если поступят какие-то конкретные предложения, наверняка они будут рассматриваться».

«Но означает ли это, что на них будет дан ответ, я сейчас сказать не могу», — отметил Песков.

Он дал понять, что, Россия продолжит судить украинских моряков, а «звучащая на Западе критика не является поводом для отмены «предусмотренных российским законодательством процедур».

Напомним, что Украина требует немедленного освобождения 24 военнопленных моряков, находящихся в России.