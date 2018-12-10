ЕС официально ввел санкции против девяти человек за организацию «выборов» на Донбассе

Евросоюз ввел санкции против девяти человек за организацию и проведение так называемых выборов в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) 11 ноября. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении Совета ЕС.
«Совет ЕС утвердил введение ограничительных мер в отношении девяти физических лиц за организацию и проведение незаконных выборов в Луганском и Донецком регионах», — говорится в документе. Санкции вступят в силу после их публикации в Официальном журнале ЕС.
Технически это решение было согласовано 5 декабря на уровне постоянных представителей государств ЕС в Брюсселе. По информации СМИ, основные фигуранты этого списка — представители администраций ДНР и ЛНР. Ограничения в их отношении включают запрет на въезд на территорию ЕС и замораживание личных счетов в европейских банках, если их удастся найти.
Напомним, что на неконтролируемой Украиной части Донбасса 11 ноября прошли выборы глав ЛНР и ДНР, а также депутатов их «парламентов» — Народных советов. Решение об их проведении было принято после гибели в результате врыва лидера ДНР Александра Захарченко.
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