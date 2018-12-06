Лукашенко и Путин поспорили из-за цены газа

Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко во время заседания саммита Евразийского экономического союза поспорили из-за вопроса ценообразования на газ, передают российские СМИ.

Лукашенко сказал, что для белорусских потребителей газ стоит 130 за тысячу кубометров, в время как в соседних регионах России (например, в Смоленской области) — всего 70 долларов.

В ответ на это Путин заметил, что если бы Россия продавала Белоруссии газ по рыночной цене, то она была не 130 долларов, а 200. Затем он предложил обсудить этот вопрос в закрытом режиме.