Путин пообещал Лукашенко дешевый газ

Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что обсуждал с Владимиром Путиным вопрос о цене на газ для его страны. По его словам, глава российского государства пообещал ему подумать, как помочь Минску в сложившейся ситуации.

«Этот вопрос окончательно не закрыт. В том плане, что президент мне пообещал, что они соберутся и подумают, как в этой ситуации помочь Беларуси с ценой на газ. Но мое ощущение такое, что мы можем покупать в России газ в будущем году не выше стоимости этого года», — цитирует Лукашенко издание «Беларусь сегодня».

Цена газа для Беларуси в 2020 году находилась на уровне $127 за 1 тыс. кубометров.

Переговоры Путина и Лукашенко прошли 28-29 июня. Стороны, в частности, договорились о втором трансфере на $500 млн в рамках российского кредита Беларуси в $1,5 млрд.