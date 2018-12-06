Рада проголосовала за прекращение «дружбы» с Россией

Верховная Рада приняла закон о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией с 1 апреля 2019 года. За соответствующее решение проголосовали 277 депутатов.

Законопроект, внесенный президентом Петром Порошенко, предусматривает прекращение договора после завершения 10-летнего срока со дня его последнего продления.

«Прекращение действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией учитывая его продолжающееся существенное нарушение со стороны РФ... позволит должным образом и эффективно защитить национальные интересы Украины в международных отношениях», — говорится в пояснительной записке.