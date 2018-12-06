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За неделю «черной пятницы» украинцы потратили на технику 2,5 млрд

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За неделю «черной пятницы» украинцы потратили на технику 2,5 млрд

Продажи бытовой техники и электроники 19-25 ноября 2018 года («черная пятница») в Украине выросли почти в 1,5 раза к продажам «черной пятницы»-2017 и достигли рекордного показателя 2,5 млрд грн, сообщает компания GfK Ukraine со ссылкой на данные еженедельного исследования Point of Sales Tracking GfK Ukraine.

«Оборот продаж бытовой техники и электроники в Украине стал крупнейшим за весь период проведения исследования», — отмечается в сообщении. Согласно ему, за неделю до «черной пятницы» украинцы потратили на бытовую технику и электронику в 2,5 раза меньше.

GfK отмечает, что сильнее всего увеличились продажи телевизоров: в 3,6 раз к предыдущей неделе и в 1,5 раза к прошлогодней «черной пятнице». Самая популярная модель продавалась в среднем с 16% снижением к цене предыдущей недели, однако по сравнению с прошлым годом средний чек на телевизор вырос на 9%.

Продажи смартфонов в «черную пятницу» выросли в 2,1 раза к предыдущей неделе и в 1,5 раза к предыдущей «черной пятнице». По данным GfK, средний чек на смартфон за год увеличился на 9%, а реальная скидка к цене предыдущей недели составила всего 6%.

Согласно исследованию, продаж холодильников в нынешнюю «черную пятницу» увеличились в 3,2 раза по сравнению с предыдущей неделей, стиральных машин — почти в 3. Скидки по этим товарным группам составили 10-12%, однако к прошлому году они подорожали соответственно на 2% и 5%.

Из перечисленных категорий подешевел за год только чек на пылесосы — в среднем на 11%. Среднее снижение цен по бестселлерам в этой товарной группе к предшествующей «черной пятнице» неделе составило 43%, что позволило увеличить продажи в 2,7 раза.

На рынке ноутбуков продажи увеличились в 1,8 раз в деньгах и почти вдвое в натуральном измерителе при снижении цены к предыдущей неделе в среднем на 6%.

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В то же в время в GfK Ukraine отметили, что несмотря на такие рекордные показатели «черной пятницы» в целом в октябре-ноябре этого года зафиксировано замедление динамики рынка бытовой техники и электроники.

«Рынок бытовой техники и электроники растет последние 10 кварталов, что приводит к увеличению сравнительной базы, а также исчерпанию потенциала отложенного спроса у потребителей», — назвали исследователи одну из причин.

По их мнению, часть покупателей в октябре-ноябре-2018 отложила покупки на «черную пятницу», ожидая скидок, однако эти несколько дней акционной активности не смогли компенсировать замедление спроса за предыдущие 4-5 недель 2018 года.

торговля, черная пятница
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Четверг, 6 декабря 2018
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