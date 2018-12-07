Гройсман пообещал начать масштабную проверку облгазов

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман анонсировал создание совместной группы в составе представителей Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Министерства энергетики и угольной промышленности, Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ для проверки деятельности операторов газораспределительных сетей (ГРС).
Таким образом премьер отреагировал на жалобы, что некоторые облагазы насчитывают жителям непонятные долги и завышают цену на газ.
«Думаю, что в среду мы поручим правительству или примем какой-либо другой документ для того, чтобы Национальная комиссия осуществила детальную проверку всех облгазов страны. То, что я слышу сегодня, выходит за пределы полномочий, от чего страдает население. Наверное, даже создадим совместную группу — НКРЭКУ, представители правительства — Минрегиона, Минэнергоугля — и начнем их приводить в чувство», — сказал Гройсман в ходе Часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу.
«Их надо вжарить по первое число, потому что монополисты уже сели на голову и спустили ноги», — сказал глава правительства.
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