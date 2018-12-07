Более 140 судов скопились у прохода через Керченский пролив

Российская Федерация вопреки международному праву продолжает препятствовать движению кораблей через Керченский пролив, вблизи пролива наблюдается значительное скопление судов, сообщает Государственная пограничная служба Украины.
«По имеющимся у Госпогранслужбы данным, по состоянию на утро 7 декабря на якорных стоянках и рейдах в ожидании прохода через Керченский пролив находится более 140 судов, 98 из которых со стороны Черного моря», — сказано в сообщении пограничного ведомства в пятницу.
Отмечается, что в конце ноября количество судов в Керченском проливе составляло более 400. «И хотя в первые дни декабря ситуация несколько стабилизировалась и несколько дней назад их количество снизилось до 105, сейчас снова фиксируется увеличение», — сообщили в Госпогранслужбе.
По информации ведомства, Россия намеренно продолжает нарушать нормы Конвенции ООН по морскому праву 1982 года и Договора между Украиной и Российской Федерацией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива 2003 года, и заставляет украинские и иностранные торговые суда длительное время ожидать проход.
«При этом оккупанты создают препятствия именно кораблям, направляющимся в украинские порты. Всего за минувшие сутки через Керченский пролив они пропустили только 41 судно в обоих направлениях, из которых 8 судов именно из/в портов Украины. При этом последние подвергались проверке представителями ФСБ России», — сказано в сообщении.
Кроме нарушений норм международного права, Россия также не учитывает риск возникновения аварийных ситуаций из-за увеличения и накопления судов на якорных стоянках.
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