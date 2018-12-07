В ЕС нет согласия по поводу новых санкций против РФ, - СМИ

В Евросоюзе нет согласия относительно возможных новых санкций против России в связи с ситуацией в Керченском проливе. Об этом журналистам в Брюсселе сообщил в пятницу дипломатический источник, передает ТАСС.
«Некоторые страны хотят поднять вопрос о санкциях, другие — нет. Пока по этому вопросу среди 28 стран нет согласия», — сказал он.
При этом дипломат подчеркнул, что в целом страны — члены ЕС продолжают обсуждать ситуацию в Керченском проливе.
Напомним, что 25 ноября три корабля Военно-морских сил Украины была атакованы российскими пограничниками. Корабли были задержаны и доставлены в Керчь, в РФ возбуждено уголовное дело, задержанные в ходе инцидента 24 гражданина Украины арестованы до 25 января по статье «Незаконное пересечение государственной границы РФ», которая предусматривает до шести лет лишения свободы.
Украина и страны Запада обвинили Россию в нарушении международных норм и правил и потребовали от РФ освободить задержанных украинцев и вернуть корабли.
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