В ЕС нет согласия по поводу новых санкций против РФ, - СМИ

В Евросоюзе нет согласия относительно возможных новых санкций против России в связи с ситуацией в Керченском проливе. Об этом журналистам в Брюсселе сообщил в пятницу дипломатический источник, передает ТАСС.

«Некоторые страны хотят поднять вопрос о санкциях, другие — нет. Пока по этому вопросу среди 28 стран нет согласия», — сказал он.

При этом дипломат подчеркнул, что в целом страны — члены ЕС продолжают обсуждать ситуацию в Керченском проливе.

Напомним, что 25 ноября три корабля Военно-морских сил Украины была атакованы российскими пограничниками. Корабли были задержаны и доставлены в Керчь, в РФ возбуждено уголовное дело, задержанные в ходе инцидента 24 гражданина Украины арестованы до 25 января по статье «Незаконное пересечение государственной границы РФ», которая предусматривает до шести лет лишения свободы.

Украина и страны Запада обвинили Россию в нарушении международных норм и правил и потребовали от РФ освободить задержанных украинцев и вернуть корабли.