Украина намерена и дальше отправлять военные корабли в Керченский пролив

Украина не намерена отказываться от прохождения военных кораблей по Керченскому проливу, заявил министр обороны Степан Полторак в эфире телеканала «Прямой».
По словам министра, отказ Украины от прохождения кораблей по проливу будет означать, что «Россия полностью оккупировала Азовское море, и мы просто потеряем еще одну территорию». «Мы себе этого позволить не можем», — отметил Полторак.
Глава военного ведомства заявил, что Украина намерена осуществлять такие проходы, соблюдая международные нормы и права. «К этому времени, я думаю, международное давление на Россию даст им понять, что они не выполняют международные обязательства», — считает он.
Напомним, что конфликт в Керченском проливе произошел 25 ноября. Тогда российские пограничники захватили три украинских корабля и моряков, находившихся на борту, якобы за нарушение границы России. Украина считает инцидент актом агрессии со стороны России. Москва называет произошедшее намеренной провокацией.
6 декабря Верховная рада приняла закон, согласно которому украинские пограничники смогут открывать огонь без предупреждения, если корабли ВМФ Украины подвергнутся атаке или в случае вторжения противника с моря.
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