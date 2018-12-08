Манафорта обвинили в даче ложных показаний

Бывший глава предвыборного штаба действующего президента США Дональда Трампа Пол Манафорт лгал ФБР и команде спецпрокурора Роберта Мюллера о своих связях с администрацией президента и полученных платежах, пишет Reuters со ссылкой на документы, переданные в суд округа Колумбия.
В офисе спецпрокурора заявили, что Манафорт давал ложные показания неоднократно и это нельзя списать на провалы в памяти. Речь идет о получении $125 тыс. компанией, подконтрольной экс-главе предвыборного штаба Трампа, а также его контактах с российско-украинским политическим консультантом Константином Килимником и представителями администрации президента США.
Это не первый раз, когда Мюллер обвиняет Манафорта в даче ложных показаний, с таким заявлением он выступал в конце ноября, но не уточнял, о чем именно солгал экс-глава предвыборного штаба Трампа.
Манафорт был арестован в августе 2017 года, его обвиняют в сговоре, отмывании денег, сокрытии банковских счетов и работе иностранным агентом без необходимой регистрации. Позже к этому списку добавили уклонение от налогов и давление на свидетелей. По версии следствия, Манафорт работал консультантом на экс-президента Украины Виктора Януковича и отмыл вместе со своим партнером Ричардом Гейтсом свыше $30 млн.
По делу Манафорта вели два судебных процесса. Присяжные в Вирджинии признали его виновным в финансовых и налоговых нарушениях по восьми пунктам обвинения.
Другой процесс, касающийся обвинений в отмывании денег, заговоре против США и работе иноагентом, должен был начаться в сентябре, но Манафорт заключил сделку со следствием и обязался выплатить государству $22 млн и сотрудничать со спецпрокурором.
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