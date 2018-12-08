Войти
Договор о «едином небе» с ЕС могут подписать сразу после Brexit
авиа
Договор о «едином небе» с ЕС могут подписать сразу после Brexit
Гройсман пообещал начать масштабную проверку облгазов
реакция
Гройсман пообещал начать масштабную проверку облгазов

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

Манафорта обвинили в даче ложных показаний

623
Манафорта обвинили в даче ложных показаний

Бывший глава предвыборного штаба действующего президента США Дональда Трампа Пол Манафорт лгал ФБР и команде спецпрокурора Роберта Мюллера о своих связях с администрацией президента и полученных платежах, пишет Reuters со ссылкой на документы, переданные в суд округа Колумбия.

В офисе спецпрокурора заявили, что Манафорт давал ложные показания неоднократно и это нельзя списать на провалы в памяти. Речь идет о получении $125 тыс. компанией, подконтрольной экс-главе предвыборного штаба Трампа, а также его контактах с российско-украинским политическим консультантом Константином Килимником и представителями администрации президента США.

Это не первый раз, когда Мюллер обвиняет Манафорта в даче ложных показаний, с таким заявлением он выступал в конце ноября, но не уточнял, о чем именно солгал экс-глава предвыборного штаба Трампа.

Манафорт был арестован в августе 2017 года, его обвиняют в сговоре, отмывании денег, сокрытии банковских счетов и работе иностранным агентом без необходимой регистрации. Позже к этому списку добавили уклонение от налогов и давление на свидетелей. По версии следствия, Манафорт работал консультантом на экс-президента Украины Виктора Януковича и отмыл вместе со своим партнером Ричардом Гейтсом свыше $30 млн.

По делу Манафорта вели два судебных процесса. Присяжные в Вирджинии признали его виновным в финансовых и налоговых нарушениях по восьми пунктам обвинения.

Читайте также: В Британии составили «черный список» российских олигархов

Другой процесс, касающийся обвинений в отмывании денег, заговоре против США и работе иноагентом, должен был начаться в сентябре, но Манафорт заключил сделку со следствием и обязался выплатить государству $22 млн и сотрудничать со спецпрокурором.

Пол Манафорт
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Суббота, 8 декабря 2018
Пятница, 7 декабря 2018
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Как ставка ФРС США влияет на экономику Украины

Наша страна в сложном положении - например, в следующем году Украина должна выплатить около 5,9 млрд. долларов по внешнему долгу (погашение и обслуживание). Проблемой может быть не только укрепление доллара по отношению к валютам развивающихся стран, но и возможный дальнейший рост ставок заимствований вследствие высокой ставки ФРС.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Преодолела ли Украина кризис

Некоторые, формальные показатели, например, динамика ВВП, говорят о преодолении Украиной кризиса. Однако, ряд субъективных и объективных факторов заставляют усомниться в этом. В чем противоречие? Полагаю, мы оцениваем происходящее в неверной системе координат - в Украине не циклический кризис, а трансформационный кризис. Если кризис трансформационный, то развитие ситуации будет похожим не на 1998-1999 годы и 2008-2009 годы, а на ситуацию конца 1980-х - первой половины 1990-х годов.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Сломанный «барометр» от «Януса» и «SOCIS»

Раз в месяц на стол Петра Порошенко и еще ряда топ-чиновников АП и Кабмина Игорь Грынив, главный политический консультант Президента и БПП, кладет взятый на скрепку социологический отчет «Барометр громадських настроїв». Согласно информации на обороте титульной страницы, это «издание института «Янус», подготовленное в сотрудничестве с Центром социальных и маркетинговых исследований «SOCIS», в котором представлены результаты опросов общественного мнения относительно основных проблем жизни страны». «Барометр громадських настроїв» является ежемесячно цветущим волшебным деревом на украинском социологическом Поле Чудес. Взращенным отечественными Лисой Алисой и Котом Базилио – Институтом «Янус» и Центром «SOCIS».
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016