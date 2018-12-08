В разведке рассказали, какие страны находятся под прицелом российских ракет

Украинская разведка неоднократно фиксировала у украинской границы и на территории аннексированного Крыма российские комплексы «Искандер», дальность поражения которых несет угрозу далеко за пределы Украины. Об этом в комментарии «5 канала» заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

«Если Россия нарушает договор о ликвидации ракет средней и малой дальности — это ставит под угрозу безопасность многих стран Европы. Размещение таких комплексов возле границ Европы несет непосредственную прямую угрозу всей территории европейских стран», — отметил представитель ГУР.

Он привел пример, что пуск крылатой ракеты системы «Калибр» позволяет из акватории Черного моря покрывать Пол-Европы. То есть, все страны восточной Европы — Словакия, Польша, Чехия, Болгария, — находятся под прямым прицелом таких стратегических вооружений, — добавил Скибицкий.

Максимальная дальность поражения цели баллистическими ракетами из «Искандера» — не менее 500 км (объявлена публично) и может достигать 700 км (по экспертным оценкам).

Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности подписали в декабре 1987 года СССР (Михаил Горбачев) и США (Рональд Рейган). Стороны обязались не производить, не испытывать и не разворачивать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней и малой дальности. В течение 3-х лет они должны были уничтожить все пусковые установки и ракеты наземного базирования с радиусом действия 500-5500 километров, включая ракеты как в европейской, так и в азиатской части СССР.