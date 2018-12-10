По примеру «Динамо»: у Власова разрешили украинскому бизнесу платить зарплаты с оффшоров

Государственная фискальная служба дала «зеленый свет» выплатам зарплат с оффшорных компании, чем фактически легализировала уход от полного налогообложения со стороны украинских работодателей. Прецедентом послужили результаты проверки киевского футбольного клуба «Динамо», обнародованные ГФС, пишет Бизнес.Медиа.

Как известно, ФК «Динамо» имеет несколько регистраций – в Украине и на кипрском офшоре. До 2017 года деньги «бело-синих» оседали в офшоре Newport Management LTD. Оттуда же выплачивались и миллионные гонорары динамовцам.

В частности, Newport Management LTD выплачивал заработные платы игрокам клуба, как минимум с 2013 по 2017 год включительно. Официально (без офшора), ФК платил своим футболистам от 10 до 21 тыс. грн в месяц. Именно с этих мизерных и неправдоподобных заработков «Динамо» отчисляло налоги – то есть: от 1,2 тыс грн до 3 тыс. грн с зарплаты каждого игрока.

С 2017 года в УЕФА потребовала от клубов такую практику прекратить. Союз европейских футбольных ассоциаций запретил финансирование ФК третьими лицами. А поскольку Newport Management LTD, обственники «Динамо» позиционировали, как своего спонсора, а не связанную с собой компанию, им пришлось искать другой вариант оффшорной схемы финансирования клуба.

Именно поэтому в январе 2017 года на Кипре была зарегистрирована новая оффшорная компания Dynamo Kiev (Cyprus) LTD. Ее основателем и 100%-ым собственников выступил ФК «Динамо» (Киев).

Сделано это было для того, чтобы снять вопросы со стороны УЕФА. Однако, выполняя требования футбольной организации, ФК «Динамо» на самом деле оказалось «на вилке» – потому что такая «связанность» никак не вписывается в концепцию законодательства Украины, запрещающего подобные схемы.

Теперь Dynamo Kiev (Cyprus) LTD вместо Newport Management LTD выплачивает гонорары игрокам. Точнее, большую их часть (порядка 90%), потому как минимальные 18-20 тыс. официальной зарплаты ФК «Динамо» платит официально сам.

Здесь стоит напомнить о налоговых Законах Украины: выплаты заработных плат с оффшоров – «железное» нарушение, потому как позволяет бизнесу, а в нашем случае футбольному клубу уходить от налогообложения. Такая схема позволяет не перечислять миллионы гривен военного сбора, миллионы гривен в пенсионный фонд и не только.

Вместе с тем, ГФС провела проверку ФК «Динамо» и установила связанный оффшор в схеме финансирования клуба. Однако налоговики не сочли наличие Dynamo Kiev (Cyprus) LTD нарушением.

Своим документом «об отсутствии замечаний» к финансовой деятельности Суркисов, ГФС фактически легализировал схему вывода средств из страны и уклонения от уплаты налогов. И теперь этим прецедентом могут воспользоваться не только остальные футбольные клубы, но и любой украинский бизнес, уставший от налоговой нагрузки.

Экономия средств может достигать шестизначных цифр. По предварительным подсчетам, только за период с 2013 по 2018 гг. киевское «Динамо» не уплатило около 50 млн. долларов налогов в бюджет Украины, в том числе и военного сбора.

Именно он послужил причиной второй волны налогового скандала с ФК «Динамо». Оскорблённые ветераны АТО потребовали от ГФС провести повторную и более тщательную проверку «бело-синих», поскольку на кону стоит помощь армии. Фискалы в ответ обозначили, что проверок не будет – оффшоры одобрены, пишут журналисты.