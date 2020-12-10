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Большинству украинцев не удается защитить свои права

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Большинству украинцев не удается защитить свои права

Лишь 19,3% украинцев стараются в случае нарушения своих прав защищать их, 40,7% — старались защищать, но в большинстве случаев попытки были тщетны, а 40% — даже не старались защищать свои права. Об этом свидетельствует исследование Фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива.

В частности, на вопрос, были ли ситуации, когда права респондентов или их близких нарушались, 8,8% ответили, что нарушаются постоянно, 20% — нарушения иногда происходят, 19% — нарушения происходят эпизодически (1-2 раза), 35,9% — нарушений не происходило, а 16,4% затруднились ответить на вопрос.

В то же время, лишь 19,3% опрошенных заявили, что старались в случае нарушения прав защищать их, и в большинстве случаев это получалось, 40,7% — старались защищать, но в большинстве случаев попытки были тщетны, а 40% — не старались защищать свои права.

Что касается защиты прав человека в Украине, то 23,3% считают наиболее эффективным способом обращение в средства массовой информации, 20,9% — обращение в суд, 19,6% — обращение в Европейский суд по правам человека, 16% — обращение к родственникам и поиск нужных знакомств, 15,4% — обращение в полицию, 14,3% — обращение в прокуратуру, 13,1% — обращение в международные организации, 12,8% — обращение к адвокатам, 3,7% — решать все собственными силами, в частности с применением оружия, если необходимо, а 21,5% считаю, что вообще нет способов защитить свои права.

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Исследование проведено с 6 по 19 октября 2020 года Центром прав человека ZMINA и Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива при поддержке проекта «Права человека для Украины», который внедряется ПРООН в Украине и финансируется Министерством иностранных дел Дании.

Опрос проводился во всех областях Украины, кроме неподконтрольных правительству Украины территорий. Всего опрошено 2002 респондента методом личного интервью. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,2%.

права человека, опрос
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