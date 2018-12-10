Глава греко-католиков призвал паству молиться за православных братьев в преддверии Объединительного собора

Глава Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) Верховный архиепископ Киево-Галицкий Святослав (Шевчук) призвал своих прихожан молиться за православных братьев и благословение для Объединительного собора по созданию единой поместной Украинской православной церкви.
«В субботу должен состояться Объединительный собор у наших украинских православных братьев. Хоть мы не участвуем как греко-католики во внутренних делах православного сообщества Украины, но нам не безразлично, как живут наши братья. Мы обещали, что будем за них молиться. Поэтому я прошу вас, в частности на этой неделе: помолитесь за единство, за Божье благословение, дар Духа Святого для этого Объединительного собора православных Украины», — обратился к прихожанам архиепископ Святослав (Шевчук) после литургии в Черновцах, сообщается на сайте УГКЦ.
По его словам, православные братья нуждаются в молитвенной поддержке и будут благодарны за это, а также почувствуют, что греко-католики — «их единокровные братья, родом из той же купели равноапостольного князя Владимира».
Кроме того, глава УГКЦ призвал к молитве за Украину, украинских военнослужащих, а также всех пленных, в том числе военнопленных моряков.
Как известно, Объединительный собор по созданию поместной Украинской православной церкви состоится 15 декабря в соборе Святой Софии в Киеве.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016