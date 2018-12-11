Минюст помог нивелировать основное доказательство в деле Мартыненко

Минюст издал приказ, который помог экс-нардепу от «Народного фронта» Николаю Мартыненко нивелировать ключевые экономические экспертизы по делу о хищении 695 миллионов гривен из государственных предприятий. Об этом говорится в расследовании Валерии Ивановой для программы «Наші гроші з Денисом Бігусом».

Журналисты выяснили, что на этапе завершения досудебного расследования Национального антикоррупционного бюро по делам о хищении на ГП «Энергоатом» и «ВостГОК», где основным обвиняемым является Николай Мартыненко, Минюст изменил порядок рецензирования судебных экспертиз.

Через три дня после появления приказа, подписанного руководителем Минюста «нарфронтовцем» Павлом Петренко, адвокаты «нарфронтовца» Мартыненко попросили Минюст инициировать проверку экспертиз. И министерство согласилось.

Поручили рецензирование киевских экспертов днепровским, но не случайным, а тем, у которых чаще всего заказывали свои собственные экспертизы защитники обвиняемых по делу Мартыненко (некоторые из фигурантов длительное время работали в Днепропетровске).

По заключению экспертов Днепропетровского института, хищения на государственных предприятиях не установлены, а урановый концентрат для «ВостГОК» и оборудование для «Энергоатома» покупали по рыночным ценам.

Сейчас эти заключения угрожают основополагающему доказательству по делу, на основании которого задержали фигурантов, а дело направили в суд.

Директор Киевского института судебных экспертиз Александр Рувин подтвердил, что экономические экспертизы по «Делу Мартыненко» — единственные экспертизы его института, которые были прорецензированы по поручению Минюста со времени появления приказа Петренко (в декабре 2017 года).