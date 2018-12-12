НКРЭКУ требует от Минэнерго изменить энергобаланс

В Прогнозный баланс электроэнергии ОЭС Украины на 2019 год будут внесены радикальные изменения. Как сообщают источники издания в Министерстве энергетики и угольной промышленности, на этом настаивает НКРЭКУ.
В отличие от первоначально утвержденного 28 сентября 2018 года энергобаланса, новая редакция документа предусматривает резкое увеличение производства атомной и гидроэлектроэнергии. В свою очередь, доля тепловой и «зеленой» электроэнергии будет снижена.
Согласно обновленного Прогнозного баланса НАЭК Энергоатом должен выработать на 700 млн кВт-час больше ранее утвержденного плана (рост с 83045 до 83745 млн кВт-час). Предполагается, что ЧАО Укргидроэнерго увеличит производство электроэнергии с 8900 до 9600 млн кВт-час.
В свою очередь, производство электроэнергии из альтернативных источников будет снижено на 400 млн кВт-час, теплоэлектроцентралями (ТЭЦ) – на 600 млн кВт-час, тепловыми электростанциями (ТЭС) – на 3200 млн кВт-час.
Также предусмотрено снижение прогноза потребления электроэнергии в 2019 году на 2500 млн кВт-час млн кВт-час.
По данным собеседника издания в МЭУП, большинство генерирующих компаний не согласны с новым вариантом энергобаланса. В частности, НАЭК Энергоатом не согласовывает увеличение производства атомной электроэнергии в связи с существующим графиком ремонтных работ, срыв которого может привести к рискам техногенного характера.
Как известно, согласно Положению формирования прогнозной оптовой рыночной цены электроэнергии (ОРЦ), цена электроэнергии формируется НКРЭКУ на основе Прогнозного баланса электроэнергии ОЭС Украины, утверждаемого Министерством.
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