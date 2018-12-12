Рябцев о новом Энергобалансе: «Энергоатом» продолжает использоваться как дойная корова

Геннадий Рябцев, директор специальных проектов НТЦ «Психея» заявил, что «Энергоатом» продолжает использоваться как дойная корова, комментируя новый Энергетический баланс, предложенный Министерством энергетики и угольной промышленности.
«В правительстве делают вид, что не понимают проблем, которые могут возникнуть с обеспечением безопасного функционирования атомных реакторов. То есть, сейчас все делают вид, что единственное, что атомная генерация работала и будет работать без сбоев, и никакой поддержке этой сфере топливно-энергетического комплекса предоставлять не следует. То есть, „Энергоатом“ продолжает использоваться как дойная корова».
Как сообщалось ранее, в Министерстве энергетики и угольной промышленности подготовили обновленный прогнозный энергобаланс на 2019 год. В отличие от первоначально утвержденного 28 сентября 2018 года энергобаланса, новая редакция документа предусматривает резкое увеличение производства атомной и гидроэлектроэнергии. В свою очередь, доля тепловой и «зеленой» электроэнергии будет снижена. Согласно обновленного Прогнозного баланса НАЭК Энергоатом должен выработать на 700 млн кВт-час больше ранее утвержденного плана (рост с 83045 до 83745 млн кВт-час). Предполагается, что ЧАО Укргидроэнерго увеличит производство электроэнергии с 8900 до 9600 млн кВт-час.
В Энергоатоме считают новый баланс, в котором на 700 млн кВтч увеличена доля атомной генерации на следующий год, необоснованным. «Эта позиция министерства необоснованная. Она будет напрямую влиять на безопасность эксплуатации наших электростанций. Мы не можем согласиться с этой позицией министра, она незаконна, мы будем ее оспаривать», — заявила Татьяна Амосова, директор по инвестициям и перспективному развитию НАЭК «Энергоатом».
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016