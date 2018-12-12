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Рябцев о новом Энергобалансе: «Энергоатом» продолжает использоваться как дойная корова

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Рябцев о новом Энергобалансе: «Энергоатом» продолжает использоваться как дойная корова

Геннадий Рябцев, директор специальных проектов НТЦ «Психея» заявил, что «Энергоатом» продолжает использоваться как дойная корова, комментируя новый Энергетический баланс, предложенный Министерством энергетики и угольной промышленности.

«В правительстве делают вид, что не понимают проблем, которые могут возникнуть с обеспечением безопасного функционирования атомных реакторов. То есть, сейчас все делают вид, что единственное, что атомная генерация работала и будет работать без сбоев, и никакой поддержке этой сфере топливно-энергетического комплекса предоставлять не следует. То есть, „Энергоатом“ продолжает использоваться как дойная корова».

Как сообщалось ранее, в Министерстве энергетики и угольной промышленности подготовили обновленный прогнозный энергобаланс на 2019 год. В отличие от первоначально утвержденного 28 сентября 2018 года энергобаланса, новая редакция документа предусматривает резкое увеличение производства атомной и гидроэлектроэнергии. В свою очередь, доля тепловой и «зеленой» электроэнергии будет снижена. Согласно обновленного Прогнозного баланса НАЭК Энергоатом должен выработать на 700 млн кВт-час больше ранее утвержденного плана (рост с 83045 до 83745 млн кВт-час). Предполагается, что ЧАО Укргидроэнерго увеличит производство электроэнергии с 8900 до 9600 млн кВт-час.

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В Энергоатоме считают новый баланс, в котором на 700 млн кВтч увеличена доля атомной генерации на следующий год, необоснованным. «Эта позиция министерства необоснованная. Она будет напрямую влиять на безопасность эксплуатации наших электростанций. Мы не можем согласиться с этой позицией министра, она незаконна, мы будем ее оспаривать», — заявила Татьяна Амосова, директор по инвестициям и перспективному развитию НАЭК «Энергоатом».

Энергоатом, энергобаланс, Геннадий Рябцев
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Среда, 12 декабря 2018
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