В Британии запущена процедура голосования о доверии Терезе Мэй

Процедура голосования по вопросу о доверии лидеру партии и премьер-министру Великобритании Терезе Мэй запущена. Об этом сообщает в среду агентство Reuters.
По его данным, для этого набрано необходимое количество голосов. Голосование состоится в среду в Палате общин британского парламента.
«В соответствии с правилами голосование состоится 12 декабря между 18:00-20:00 по местному времени (20:00-22:00 по Киеву), — говорится в официальном сообщении. — Подсчет голосов будет произведен сразу после голосования, и результаты объявлены вечером этого же дня настолько скоро, насколько это возможно».
В голосовании о доверии премьер-министру Великобритании должны будут принять участие 315 депутатов-консерваторов. Чтобы удержать свой пост, Мэй понадобится простое большинство голосов — по меньшей мере 158, после чего она будет защищена от повторения этой процедуры в течение как минимум года. В случае поражения главы правительства партии предстоит избрать нового лидера, на что отводится три месяца.
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