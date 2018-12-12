В Британии запущена процедура голосования о доверии Терезе Мэй

Процедура голосования по вопросу о доверии лидеру партии и премьер-министру Великобритании Терезе Мэй запущена. Об этом сообщает в среду агентство Reuters.

По его данным, для этого набрано необходимое количество голосов. Голосование состоится в среду в Палате общин британского парламента.

«В соответствии с правилами голосование состоится 12 декабря между 18:00-20:00 по местному времени (20:00-22:00 по Киеву), — говорится в официальном сообщении. — Подсчет голосов будет произведен сразу после голосования, и результаты объявлены вечером этого же дня настолько скоро, насколько это возможно».

В голосовании о доверии премьер-министру Великобритании должны будут принять участие 315 депутатов-консерваторов. Чтобы удержать свой пост, Мэй понадобится простое большинство голосов — по меньшей мере 158, после чего она будет защищена от повторения этой процедуры в течение как минимум года. В случае поражения главы правительства партии предстоит избрать нового лидера, на что отводится три месяца.