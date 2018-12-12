Порошенко назвал события в Керченском проливе войной

Президент Украины Петр Порошенко в интервью американской телекомпании Fox News заявил, что инцидент с захватом трех кораблей российскими военными в районе Керченского пролива является актом агрессии.
Отвечая на вопрос ведущей, Порошенко на английском языке обвинил российских военных, что они намеренно атаковали его моряков в нейтральных водах и открыли прицельный огонь по катерам.
«Господин Путин, это акт агрессии. Господин Путин, это война. И это не шутка. Это не просто инцидент, и это не кризис. Ваши регулярные части под российским флагом в международных водах атаковали украинские военные корабли», — заявил Порошенко.
Также президент вновь призвал страны НАТО усилить присутствие в Черном море, а также ввести против России новые санкции, которые коснутся в том числе и проекта «Северный поток-2».
Интервью Порошенко вышло в эфир 8 декабря, однако ссылкой на ролик украинский президент поделился на своей странице в Facebook поздно вечером 11 декабря.
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