Полиция задержала пятерых знакомых стрелка из Страсбурга

Полиция Франции задержала пять человек, знакомых с мужчиной, устроившего стрельбу в Страсбурге, заявил госсекретарь при МВД Франции Лоран Нуньес.

Напомним, вечером во вторник неизвестный открыл огонь рядом с рождественской ярмаркой в Страсбурге. По последним данным, в результате стрельбы три человека погибли и 13 получили ранения. По информации СМИ, подозреваемый — 29-летний уроженец Страсбурга. На поиски стрелка, сбежавшего с места преступления, были направлены 350 сотрудников правоохранительных органов.

«Пять человек были задержаны в рамках операции со вчерашнего дня до сегодняшнего утра», — заявил Нуньес в эфире радио France Inter, отвечая на вопрос о задержании близких стрелявшего.

Ранее Нуньес не исключил, что мужчина, устроивший стрельбу в Страсбурге, мог покинуть страну.