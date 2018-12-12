Из банка «Финансы и Кредит» похитили 5 миллиардов

Должностные лица банка «Финансы и Кредит» накануне его банкротства вывели из финучреждения активы путем предоставления заведомо безнадежных кредитов юридическим лицам на сумму почти 5 млрд грн.
Как сообщается на сайте Фонда гарантирования вкладов физических лиц со ссылкой на результаты соответствующей проверки, в период с 2010 до 2015 года должностные лица банка в «сотрудничестве» с владельцами ряда субъектов предпринимательской деятельности завладели средствами финучреждения на 3,2 млрд грн путем выдачи заведомо убыточных для банка кредитов и дальнейшего банкротства заемщиков.
Кроме того, было присвоено 1,7 млрд грн, полученных в качестве кредитов для строительства офисного центра в столице.
Помимо этого, Фонд гарантирования выявил недостачу средств, размещенных на корреспондентских счетах банка в Meinl Bank AG (Австрия) и Bank Frick&Co.AG (Лихтенштейн), так как эти средства в общей сумме более 113 млн долл. были списаны иностранными банками в качестве обеспечения выполнения обязательств по кредитам компаний-нерезидентов.
Фонд сообщает, что подал 73 заявления о совершении правонарушений на общую сумму 15,5 млрд грн, в том числе относительно владельцев и должностных лиц банка «Финансы и Кредит» - 16 заявлений на 12,7 млрд грн, однако на сегодня еще ни одно дело не направлено в суд.
Также сообщается, что оценочная стоимость активов банка почти в пять раз ниже балансовой, и составила 9,969 млрд грн, при этом на выплату гарантированного возмещения вкладчикам банка потрачено 9,932 млрд грн, а общие требования кредиторов к банку достигают 30,876 млрд грн.
Банк «Финансы и Кредит» (г. Киев) работал на рынке Украины с 1990 года и входил в группу крупнейших банков по объему активов. Основными акционерами банка были компании «Аскания» (46,50%) и F&C Realty (49,97%), подконтрольные бизнесмену Константину Жеваго. Национальный банк Украины принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка «Финансы и Кредит» 17 декабря 2015 года. Временная администрация работала в банке с 18 сентября 2015 года на основании решения НБУ о признании банка неплатежеспособным.
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