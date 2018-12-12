Платье принцессы Дианы продали на торгах в Лондоне за $202 тысячи

Платье принцессы Дианы (1961-1997) из шелка цвета слоновой кости, приобретенное в 1994 году за £200 ($255) женщиной, имя которой не называется, продано на лондонском аукционе Kerry Taylor за £161 тыс. ($202 тыс.). Об этом сообщает газета Daily Express.

Новым обладателем наряда стал один из американских музеев. Согласно информации торгового дома, в этом платье, созданном валлийским модельером Дэвидом Эмануэлем, народная принцесса была на королевском мероприятии в 1986 году в Бахрейне, а затем, через восемь лет, пожертвовала его на благотворительные цели.

Любимая кукла принцессы Елизаветы Александры Марии, нынешней королевы Великобритании Елизаветы II, стала еще одним привлекательным для коллекционеров лотом. Голубоглазая кукла с лицом из прессованного войлока, движущимися руками и ногами, высотой 35,5 см, изготовлена, по данным аукционеров, в 1935 году на фабрике компании Chad Valley toys. Она приобретена за £3,1 тыс. ($3,9 тыс.).

Елизавета и ее родная сестра Маргарет часами играли с этой куклой. Когда сестры выросли, игрушка досталась их няне Кларе Найт, которая, направила ее своим племянницам в Бексхилл (графство Восточный Сассекс). Позднее семья няни выставила куклу на продажу. Она попала в частную коллекцию, из которой и была выставлена на торги в Лондоне.