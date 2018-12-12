Мэй намерена бороться против попыток отправить ее в отставку

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что будет бороться до последнего против попыток сместить ее с поста главы правительства. Об этом она сказала, выступая со специальным обращением после того, как стало известно, что однопартийцы по Консервативной партии запустили процедуру голосования по доверию главе партии.

«Глава парламентского Комитета 1922 Грэм Брейди подтвердил, что получил 48 писем он парламентариев-консерваторов, что запустило процедуру голосования о доверии ко мне внутри Консервативной партии, — сказала Мэй. — Я буду бороться против вотума до последнего».

Мэй подчеркнула, что борьба за пост главы правящей партии и правительства «в ключевой момент британской истории» — менее, чем за четыре месяца до запланированной даты Brexit, «не отвечает национальным интересам» и рискует остановить процесс выхода страны из состава ЕС (Brexit).

«Замена лидера во главе Консервативной партии сейчас поставит будущее нашей страны под угрозу, создаст неопределенность, когда мы с трудом может себе позволить это», — сказала Мэй. «Новый лидер не определится до установленного законом крайнего срока 21 января, и, таким образом, это несет в себе риски того, что контроль за переговорами по Brexit окажется в руках оппозиционных депутатов в парламенте. У нового лидера не будет времени, чтобы провести новые переговоры по соглашению о выходе из ЕС и согласовать его в парламенте до 29 марта, так что ему придется в качестве первого шага продлить или даже отменить выполнение статьи 50 (Договора о ЕС, в которой прописаны сроки Brexit — Ред.), что задержит или остановит Brexit», — подчеркнула премьер-министр.

Глава правительства сказала, что в свете предстоящего голосования она отменяет поездку в Ирландию, где она должна была продолжить обсуждение следки по Brexit, начатое накануне с лидерами Нидерландов, Германии и ЕС.

По ее словам, она готова довести до конца процесс Brexit. «Обеспечить тот Brexit, за который голосовал народ, построить страну, которая будет устраивать каждого. Я полностью посвятила себя этим задачам с того дня, когда стала премьер-министром, и я готова завершить работу», — сказала она.

Напомним, как стало известно в среду утром, однопартийцы Мэй, недовольные тем, как она ведет переговоры по Brexit, запустили процедуру вынесения вотума недоверия главе партии и, соответственно, правительства. Голосование состоится сегодня вечером в Палате общин британского парламента. В случае, если более половины от 315 депутатов-консерваторов выкажутся за ее отставку, то будет запущена процедура выбора нового лидера партии и, соответственно, правительства.

В случае, если тори не удастся сместить Мэй с его поста, она будет защищена от повторения подобной процедуры в течение года.