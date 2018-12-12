Депутаты пожаловались в Конституционный суд на просьбу о томосе

47 народных депутатов попросили Конституционный суд признать незаконным постановление Верховной Рады, которая поддержала обращение президента Петра Порошенко о предоставлении автокефалии украинской православной церкви

Представление нардепов зарегистрировано на сайте суда.

Уполномоченными выбрали двух представителей «Оппозиционного блока» Вадима Новинского и Александра Долженкова.

«Поддержка Верховной Радой Украины такого обращения... нивелирует религиозную свободу и межконфессиональный мир в Украине, нарушает права и свободы граждан, в частности конституционное право на свободу мировоззрения и вероисповедания и является прямым вмешательством государства в церковные дела», — говорится в представлении.

Большинство подписантов — члены «Оппозиционного блока». Также представление поддержали внефракционные депутаты.