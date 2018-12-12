Меркель предлагала расширить миссию ОБСЕ на Керченский пролив и Азов – РФ отказалась

Миссия ОБСЕ в Украине должна функционировать беспрепятственно, были попытки расширить ее на Азовское море и Керченский пролив, но они не увенчались успехом. Об этом заявила в среду в Бундестаге канцлер Германии Ангела Меркель, отвечая на вопросы парламентариев, передает ТАСС.

Она напомнила, что регулярно призывает обеспечить для ОБСЕ условия, при которых миссия могла бы полноценно функционировать, «однако пока это не так». «Мы пытались добиться расширения миссии на Керченский пролив и Азовское море, но Россия это отклонила», — отметила Меркель.

Глава Кабмина ФРГ сказала, что услышала от российской стороны заверения о том, что «нормальное судоходство в Азовском море возможно». «За словами должны последовать поступки», — отметила канцлер.

Напомним, что 25 ноября три корабля Военно-морских сил Украины были захвачены российскими пограничниками и доставлены в Керчь, 24 украинских моряка решением суда арестованы до 25 января по обвинению в незаконном пересечении госграницы РФ.