Автобаза ДУСи купила роскошные Мерседесы по $600 тысяч

Госорганизация «Автобаза Государственного управления делами» по результатам тендера заказала два автомобиля Mercedes-Benz S-600 за 36,01 миллиона гривен. Об этом сообщают «Наші гроші» со ссылкой на систему «Прозорро».

Авто приобрели в СП в форме ООО «Автомобильный Дом — Украина Мерседес Бенц».

Отмечается, что 11 декабря автобаза заключила соглашение с поставщиком автомобилей об их покупке за 41,98 миллиона гривен, но через сутки — 12 декабря — заключила дополнительное соглашение о согласованном уменьшении цены на 6 миллионов гривен.

Один из автомобилей стоимостью 17,57 миллиона гривен (около $625 тысяч) будет иметь пакет бронирования в высшей степени защиты VR10, обивку салона из черной эксклюзивной кожи, холодильный отсек, аудиосистему с навигацией, автоматическую систему кондиционирования воздуха, автоматический кондиционер в задней части салона, функцию памяти для задних сидений, пакет отделки кожей, пакет декоративных элементов «Эксклюзив», видеокамеру кругового обзора, пакет памяти, систему пожаротушения, декоративные элементы: тополь черный полированный.

Второй автомобиль стоимостью 18,44 миллиона гривен (около $660 тысяч) тоже будет иметь пакет бронирования в высшей степени защиты VR10 и подобные опции, как у первого Мерседеса. Кроме того, обивку — черная кожа эксклюзив фарфор, заднюю часть салона с перегородкой, систему ночного видения, ТВ-тюнер, мультимедийную систему для пассажиров задних сидений, систему защиты салона.

Оба авто выполнены в цвете «черный металлик».

Сообщается, что закупка «Мерседесов» состоялась по переговорной процедуре, поскольку заказчик дважды отменял тендер из-за отсутствия достаточного количества участников.

При этом, по данным «Наших грошей», например, президент Франции Эммануэль Макрон ездит на служебном кроссовере Citroen DS7 Crossback, который стоит ориентировочно $60 тысяч, что в десять раз дешевле автомобилей ГУД.