Повторных переговоров по Brexit не будет

Европейский совет в своих заключениях подтвердил собственное постановление от 25 ноября 2018 года, в котором одобрил соглашение о Brexit, и утвердил политическую декларацию, пишет «Интерфакс-Украина».
«Союз поддерживает это соглашение и намерен приступить к его ратификации. Он не согласен на повторные переговоры», — сказано в тексте заключений, распространенном в Брюсселе после первого дня заседаний саммита ЕС.
В Европейском совете подтвердили готовность налаживать максимально тесные отношения с Лондоном после Brexit и начать переговоры по этому вопросу сразу после выхода Великобритании из ЕС.
В тексте отмечается, что ЕС настаивает на правильности вызывающего споры среди британских политиков временного «страховочного решения» по статусу границы между Ирландией и Северной Ирландией. Европейский совет также выражает готовность в случае введения этого плана в действие, вести переговоры с Великобританией по поводу альтернативных вариантов решения проблемы границы.
Наконец, Европейский совет призвал активизировать подготовку ко всем вариантам Brexit — в том числе к выходу Великобритании из ЕС без двустороннего соглашения, регламентирующего этот процесс.
«Европейский совет призывает активнее работать на всех уровнях над подготовкой к последствиям выхода Великобритании из ЕС, принимая во внимание все возможные сценарии», — отмечается в документе.
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