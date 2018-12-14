В Ирландии легализуют аборты

Парламент Ирландии в четверг принял законопроект о легализации искусственного прерывания беременности. Об этом сообщила газета The Irish Times со ссылкой на министра здравоохранения Саймона Харриса.
«Это действительно исторический момент. Он открывает путь для внедрения в январе 2019 года услуги по прерыванию беременности Это начало новой эры в здравоохранении для женщин», — заявил Харрис в беседе с газетой. Теперь законопроект будет направлен на подпись президенту.
Законопроект разрешает женщинам проходить процедуру аборта на сроке беременности до 12 недель.
Итогом общенационального референдума, прошедшего в Ирландии в мае, стала отмена действующей с 1983 года восьмой поправки к конституции страны, запрещающей аборты. Согласно официальным данным, за изменение главного закона страны высказались 66,4% проголосовавших граждан.
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