Энтони Джошуа не исключил марш-реванш с Владимиром Кличко

Чемпионом мира по трем версиям (IBF, WBA, WBO) в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа может провести бой-реванш с украинцем Владимиром Кличко. Об этом сообщил промоутер боксера Эдди Хирн.
Напомним, в 2015 году Кличко проиграл другому британцу Тайсону Фьюри по очкам и потерял три титула чемпиона мира. Последним же боем в карьере украинца был поединок как раз против Джошуа 29 апреля 2017 года, в котором он проиграл техническим нокаутом в 11-м раунде.
«В настоящее время мы рассчитываем провести бой с Деонтеем Уайлдером, однако это может быть и Тайсон Фьюри, или победитель поединка Диллиана Уайта и Дерека Чисоры, — заявил промоутер, которого цитирует ТАСС. — Также соперником Джошуа может стать Александр Усик, или Джаррелл Миллер, все в игре. Возможен и реванш с Владимиром Кличко, он хочет вернуться на ринг».
Последний бой Джошу провел в сентябре, когда на «Уэмбли» победил россиянина Александра Поветкина техническим нокаутом в седьмом раунде.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016