Владимир Кличко может возобновить боксерскую карьеру

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе украинец Владимир Кличко собирается возобновить спортивную карьеру. Об этом сообщил журналист BBC Стив Банс в своем подкасте на BBC 5 Live Sport.
Кличко объявил о завершении карьеры в августе 2017 года.
«Владимир Кличко возвращается, и я слышал, что, возможно, он проведет бой с одним из британских боксеров в тяжелой весовой категории. — сказал Банс. — Но это будет не Тайсон Фьюри и не Энтони Джошуа».
Кличко был чемпионом мира по версиям Всемирной боксерской организации (WBO, 2000-2003, 2008-2015), Международной боксерской федерации (IBF, 2006-2015), Всемирной боксерской ассоциации (WBA, 2011-2015) в супертяжелом весе. В ноябре 2015 года Кличко проиграл Фьюри по очкам и потерял три титула чемпиона мира.
Последним для Кличко был поединок с Джошуа 29 апреля 2017 года, в котором он проиграл техническим нокаутом в 11-м раунде. В послужном списке нашего боксера 64 победы (53 нокаутом), пять поражений.
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