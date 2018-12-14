Бывший юрист Трампа заявил, что тот знал о незаконности выплат женщинам за молчание

Президент США Дональд Трамп осознавал незаконность действий его адвоката Майкла Коэна, который накануне президентских выборов 2016 года заплатил за молчание дум женщинам, утверждавшим, что у них была интимная связь с политиком. Об этом Коэн, который на данный момент уже не является адвокатом президента, заявил в интервью телеканалу ABC, транслировавшемся в эфире в пятницу.

На вопрос ведущего передачи о том, знал ли Трамп о незаконности выплат, Коэн заявил: «Конечно». Экс-адвокат американского лидера добавил, что он заплатил за молчание женщинам, «чтобы помочь Трампу и его предвыборной кампании».

«Я был предан человеку, который, по правде говоря, не заслуживал преданности», — заявил Майкл Коэн, имея в виду Трампа.

В среду в Нью-Йорке Коэн был приговорен к трем годам тюремного заключения по обвинениям в ряде преступлений, в том числе нецелевом расходовании средств, выделенных на предвыборную борьбу. Эти средства, по данным прокуратуры, были выплачены за молчание экс-фотомодели Карен Макдугал и экс-порноактрисе Стефани Клиффорд, которые утверждали, что Трамп в прошлом вступал с ними во внебрачную связь. Эти заявления, если бы они были сделаны, могли скомпрометировать Трампа накануне выборов.

Трамп ранее заявил, что ответственность за незаконные выплаты лежит на его бывшем адвокате, а не на нем. В четверг Трамп написал в Twitter, что не давал указания своему бывшему адвокату Майклу Коэну нарушать закон.