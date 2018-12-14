Парламент Косово проголосовал за создание армии

Парламент частично признанной Республики Косово в пятницу, 14 декабря, принял законы о преобразовании собственных сил безопасности в армию, сообщает издание Danas.
Заседание парламента начали с минуты молчания в честь всех погибших ради Косово, в голосовании приняли участие 107 из 120 депутатов. Как отмечает Pink.rs, все пришедшие парламентарии проголосовали за создание армии.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил сожаление из-за того, что решение приняли несмотря на обеспокоенность альянса. По его словам, теперь всем сторонам нужно не допустить роста напряженности в регионе из-за появления у Косово армии.
Республика Косово провозгласила независимость от Сербии в 2008 году, через год у нее появились собственные силы безопасности. Ее независимость помимо Сербии не признает Россия, Китай, Индия, Бразилия, Доминикана и ряд других стран. При этом с Косово поддерживают дипломатические отношения США, Канада, Австралия и большая часть членов Евросоюза.
В конце октября хорватские СМИ сообщали, что Косово планирует потратить на создание вооруженных сил €300 млн, численность армии составит 5 тыс. человек. В НАТО эти шаги назвали несвоевременными.
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