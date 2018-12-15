В Житомирской области разбился самолет Су-27

Самолет Су-27 разбился в Житомирской области, пилот погиб. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе Генштаба Вооруженных сил Украины.

«Сегодня, 15 декабря 2018 года, на Житомирщине, около 15 часов, в ходе выполнения плановых полетов, при заходе на посадку разбился самолет Су-27. Летчик погиб. Обстоятельства и причины происшествия выясняются», — говорится на странице ведомства в Facebook.