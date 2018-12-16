СМИ узнали о секретном совещании у Лукашенко на тему российского давления

Резонансному заявлению президента Белоруссии Александра Лукашенко о желании России «инкорпорировать Белоруссию» предшествовало закрытое совещание высшего руководства страны, пишет издание «Наша Нива» со ссылкой на два источника.
На совещании обсуждались меры, которые необходимо предпринять «в условиях давления с российской стороны».
«Было большое совещание у президента. На нем говорилось до конца стоять за независимость. Все поддержали это», — рассказал собеседник издания.
Кроме того, сотрудники государственных структур Белоруссии рассказали, что получили поручение «пристальнее следить за информационным полем».
Ранее, 14 декабря, на пресс-конференции в Минске Лукашенко заявил, что для него важно сохранить относительную независимость от других стран. «Если нас хотят, как Жириновский предлагал, поделить на области и впихнуть в Россию, этого не будет никогда. И если такими категориями руководство России мыслит, это во вред самой России . Для нас, запомните, святое — это суверенитет, я уже об этом говорил», — отметил белорусский лидер.
По его мнению, под предлогом «глубокой интеграции» Россия хочет инкорпорировать Белоруссию в свой состав. «Я понимаю эти намеки: получите нефть, но давайте, разрушайте страну и вступайте в состав России, — подчеркнул он тогда. — Я всегда задаю вопрос: такие вещи во имя чего делаются? Вы подумали о последствиях? Как на это посмотрят в нашей и вашей стране и международное сообщество? Не мытьем, так катаньем инкорпорируют страну в состав другой страны».
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