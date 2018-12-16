Порошенко хочет уже в феврале поменять Конституцию

Президент Украины Петр Порошенко настаивает на том, чтобы Верховная Рада уже в феврале 2019 года приняла во втором чтении изменения в Конституции Украины о закреплении курса страны на ЕС и НАТО.

«Буду настаивать, чтобы уже в феврале Верховная Рада поддержала их во втором чтении. Надеюсь, что это будет сделано, поскольку два раза Верховная Рада конституционным большинством поддержала эти изменения в Конституцию. И надеюсь, что уже в феврале они вступят в силу», — сказал Петр Порошенко на пресс-конференции в воскресенье в Киеве.

Напомним, что на пресс-конференции он также заявил, что вопрос автокефалии является не церковным вопросом, а вопросом национальной безопасности. При этом Порошенко заверил, что государство защитит права священников и прихожан Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ), которые перейдут в новую церковную структуру.