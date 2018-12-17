Насиров: Рассмотрение моего дела затягивают намеренно

Рассмотрение уголовного дела против восстановленного в должности главы Государственной фискальной службы Романа Насирова затягивается осознанно, поскольку оно полностью сфальсифицировано. Об этом заявил сам Насиров в эфире телеканала «112 Украина».
«Пока есть дело, теоретически я обвиняемый. А как только его начнут рассматривать по сути, то будет еще больше вопросов к этим правоохранительным органам, которые не просто выдумали дело, а сфальсифицировали», — заявил он.
По словам главы ГФС, в частности обвинительный акт против него разросся до немыслимых размеров.
«Обвинительный акт сделали в 800 страниц, и там просто повествовательные истории, где перечисляются все действия, формальные, которые предпринимала ГФС. Про обвинения, доказательства там пока еще и речи нет. И теперь оно в суде тянется, — рассказывает чиновник.
При этом он отрицает слухи, что затягиванием процессе занимается сторона защиты.
«Ни я, ни моя защита не могут затягивать эту сторону. Мы обращаемся в суд, через заседание, и просим рассмотрения в разумные сроки», — подчеркнул глава ГФС.
Напомним, 11 декабря Окружной административный суд Киева признал незаконным увольнение Романа Насирова с должности главы ГФС.
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