Евросоюз требуют от Украины обеспечить избирательные права переселенцев

В Европейском Союзе ожидают, что Украина обеспечит избирательные права внутренне перемещенных лиц, а также честные и справедливые выборы в Украине в 2019 году, сообщил глава Представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли.

«Она (высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини — Ред.) подчеркнула тот факт, что будет важно обеспечить полные избирательные права всех внутренне перемещенных лиц. Она рассчитывает на свободное и справедливое проведение президентских и парламентских выборов в следующем году», — рассказал Мингарелли о деталях пленарного заседания в рамках Совета ассоциации Украина-ЕС на пресс-конференции в среду в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

По его словам, Могерини приветствовала принятие в первом чтении проекта Избирательного кодекса и назначение новых членов Центральной избирательной комиссии.

«Она подтвердила важность укрепления нашего взаимодействия, чтобы помочь Украине ответить на гибридные угрозы», — заявил Мингарелли.