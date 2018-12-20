Почти 80% украинцев собираются прийти на выборы

78% украинцев готовы принять участие в выборах президента, 76% — в выборах парламента, которые должны состояться 2019 года. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Институтом анализа и прогнозирования совместно с Аналитической группой «Социопрогноз» при поддержке Киевского пресс-клуба, и представленного в «Укринформе».

«Электоральная активность в Украине является достаточно высокой. 45% опрошенных ответили, что точно пошли бы на выборы президента, если бы такие выборы состоялись в следующее воскресенье. И еще 33% опрошенных сказали, что, скорее всего, пошли бы на выборы», — рассказал директор Института анализа и прогнозирования Юрий Лесничий.

Он добавил, что, согласно опросу, точно не пошли бы на выборы, если бы они состоялись в следующее воскресенье, 11% респондентов. С колебанием, но сказали, что не пошли бы, еще 8%. 3% еще не определились.

Касательно выборов в Верховную Раду, которые запланированы на октябрь 2019 года, то участвовать в них собираются 76%.

«Скорее да» сказали 40% граждан и «точно да» — 36% граждан. 76% — очень высокая потенциальная активность граждан. То есть так же, как и в президентских выборах, голосовать собираются более 3/4 украинцев. И это очень оптимистичный результат«, — подчеркнул директор Института анализа и прогнозирования.

Относительно парламентских выборов он отметил, что «точно нет» и «скорее нет» ответили соответственно 12% и 7%, которые скептически относятся к выборам. Затруднились с ответом всего 5%.