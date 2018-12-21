Лондонский аэропорт Гатвик возобновил работу спустя более суток простоя

Аэропорт Гатвик возобновил работу — там приземлился в пятницу первый пассажирский самолет, сообщает лондонская радиостанция LBC. По ее данным, лайнер прибыл из Шанхая, а на его борту не было пассажиров.
Взлетно-посадочная полоса Гатвика открыта для ограниченного числа самолетов, сообщила вещательная корпорация BBC со ссылкой на официального представителя аэропорта.
«ВПП Гатвика в настоящее время открыта, и ограниченное количество самолетов планируют вылететь и совершить посадку», — заявил представитель аэропорта. В то же время, руководство аэропорта рекомендует «пассажирам проверять статус своего рейса в авиакомпании, прежде чем отправиться в аэропорт, поскольку вылеты и прилеты будут задерживаться и отменяться».
Аэропорт прекратил работу еще в среду вечером в связи с появлением двух беспилотных летательных аппаратов над взлетно-посадочной полосой.
Первый из БПЛА появился около 21:00 среды (23:00 по Киеву), а затем последовал другой. Ночью аэропорт возобновлял свою работу на 40 минут, однако потом БПЛА были зафиксированы снова, и аэропорт вновь перестал принимать и отправлять рейсы. Самолеты, уже летевшие в аэропорт, были перенаправлены в аэропорты городов Кардиф, Ливерпуль, Манчестер, в лондонские аэропорты Станстед и Лутон, а также в Амстердам, Париж и Бордо.
В четверг БПЛА был замечен как минимум два раза. Поиски злоумышленника или злоумышленников, удаленно управляющих беспилотником, ведут более 20 нарядов полиции, однако пока их усилия не увенчались успехом. По оценкам руководства Гатвика, на восстановление работы аэропорта понадобится несколько дней.
За год Гатвик, расположенный в 46 км к югу от Лондона, обслуживает более 45 млн пассажиров. До прошлого года он считался самой оживленной в мире воздушной гаванью с одной взлетно-посадочной полосой, пока его не обошел по загруженности Международный аэропорт имени Чатрапати Шиваджи в Мумбаи.
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