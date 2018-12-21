МВФ перечислил Украине обещанные $1,4 миллиарда

Украина получила первый транш по новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом Stand-By Arrangement, утвержденной Советом директоров Фонда 18 декабря, в объеме около эквивалента 1,4 млрд долл. США.

Как сообщается на сайте Национального банка Украины, благодаря этому международные резервы Украины выросли до 20,1 млрд долл. США, или до пятилетнего максимума — с января 2014 года.

Напомним, что ранее Совет директоров МВФ утвердил новую программу stand-by для Украины объемом 3,9 млрд долл. с немедленной выплатой первого транша в размере 1,4 млрд долл.