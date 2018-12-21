В Барселоне беспорядки – сторонники независимости Каталонии пытаются строить баррикады

Участники акции протеста в Барселоне, где в эти часы проходит заседание Совета министров Испании, начали строить баррикады на одной из улиц и забрасывать камнями полицию, задержаны четыре человека.
Кадры беспорядков транслирует государственное телевидение Испании. Радикалы переворачивают мусорные контейнеры и железные заграждения, вырвали светофор.
Причиной акций протеста стало проведение в Барселоне заседания Совета министров Испании, которое обычно проходит по пятницам в Мадриде.
Три человека задержаны, сообщили каталонские правоохранительные органы Mossos d’Esquadra. Ранее был задержан еще один человек — у него обнаружены легковоспламеняющиеся вещества и другие предметы, при помощи которых может быть изготовлен «коктейль Молотова».
На проспекте Параллель полиция ранее применила резиновые дубинки после того, как митингующие попытались преодолеть полицейский кордон.
Сложная ситуация сложилась утром и на центральной улице Лаиетана, где полиция выставила кордон, не пропустив колонну митингующих.
Несколько человек напали на корреспондента и оператора во время съемки акции протеста. Они ударили журналиста в лицо.
К обеспечению порядка привлечены 8 тысяч представителей каталонских сил правопорядка Mossos d’Esquadra, направлены дополнительные силы Гражданской гвардии и Национальной полиции.
Самый многочисленный митинг проходит около Французского вокзала, в 300 метрах от дворца Льотха-де-Мар, где началось заседание испанского правительства. Ситуация там спокойная. Подступы к самому зданию перекрыты полицией. Закрыт и парк Сьюдаделла, где расположено здание парламента Каталонии.
В четверг в Барселоне состоялась встреча председателей правительств Испании и Каталонии Педро Санчеса и Кима Торры, в которой также участвовали некоторые члены обоих правительств. По ее итогам было принято заявление, в котором стороны признали «наличие конфликта о будущем Каталонии» и договорились вести диалог для преодоления разногласий.
Напомним, что 21 декабря прошлого года в автономном сообществе прошли досрочные выборы в региональный парламент, назначенные после того, как правительство Испании ввело прямое правление в Каталонии, распустив женералитет и парламент в связи с проведением незаконного референдума о независимости.
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