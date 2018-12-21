Польша выдала Украине дополнительные разрешения на автоперевозки

Польша предоставила Украине дополнительно 3000 транзитных и 1000 двусторонних разрешений на автоперевозки. Об этом заявил в своем Facebook министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян по итогам разговора с польским коллегой Анджеем Адамчиком.
«Как и обещали друзья-поляки, украинские грузовики не будут стоять на украинско-польской границе: выделено дополнительно 3000 транзитных разрешений и 1000 двусторонних, чего хватит закрыть потребности грузоперевозок до конца года и выполнить контрактные обязательства украинских компаний перед контрагентами из ЕС» , - рассказал чиновник.
Он отметил, что с 1 января 2019 все двусторонние разрешения будут выдаваться под «тройным контролем»: министерства, транспортной инспекции и АСМАП (Ассоциация международных автомобильных перевозчиков Украины).
«Договорились, что с 2019 года приоритетом определяем железнодорожное сообщение: как пассажирское, так и грузовое. Что важно, в вопросе железнодорожных тарифов будем исходить из паритета и достижения максимальной экономической привлекательности для клиентов контейнерных поездов из Китая и двусторонних перевозок», — добавил министр.
Напомним, в октябре в Мининфраструктуры заявили, что договорились о получении от Польши дополнительно на 2018 год еще 10 тыс. разрешений (8 тыс. транзитных и 2 тыс. универсальных), что увеличит их количество до 216,5 тыс.
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