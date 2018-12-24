Генсек ОБСЕ призвал Украину и Россию прекратить политику «Око за око, зуб за зуб»

Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Томас Гремингер считает, что в настоящее время политической воли для урегулирования конфликта в Украине нет и что существует опасность обострения отношений между Москвой и Киевом. Об этом швейцарский дипломат заявил в опубликованном в понедельник интервью немецкой газете Neue Zürcher Zeitung.
«Сейчас попросту нет политической воли для установления мира», — отметил Гремингер. По его мнению, «нормандская четверка» (Россия, Германия, Франция и Украина) также пока не может придать необходимых политических импульсов усилиям по урегулированию конфликта.
«Россия и Украина должны наконец отказаться от логики «Око за око, зуб за зуб», — утверждал генсек ОБСЕ. Он призвал Москву освободить украинских моряков и передать Киеву корабли, захваченные во время инцидента в Керченском проливе.
Гремингер высказал беспокойство по поводу ситуации с безопасностью в Европе в целом. Он указал на дефицит доверия в отношениях между Россией, с одной стороны, и США и другими странами Запада, с другой. «Мы должны во что бы то ни стало снова взять под контроль военные риски и сократить их», — считает генсек ОБСЕ.
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