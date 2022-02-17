ОБСЕ проведет в пятницу заседание по Украине

ОБСЕ организует в пятницу специальное заседание по запросу Украины по теме военной активности близ ее границ с РФ, сообщает польское председательство этой организации.

«Украина попросила применить пункт 16.3 Венского документа: проведение встречи всех стран-участниц в связи с необычной военной активностью», — говорится в сообщении председательства в Твиттере.

В нем указывается, что «совместное заседание Постоянного совета ОБСЕ и Форума ОБСЕ по сотрудничество в области безопасности будет созвано в пятницу».