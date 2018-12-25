Супрун разрешила смотреть на сварку

Созерцание процесса сварки для обычного прохожего не может серьезно повредить зрение или привести к его потере. Об этом рассказала на своей странице в Facebook и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.
«В интервью с Yanina Sokolova ответила на многие вопросы граждан, в частности — можно ли безопасно смотреть на „сварку“. Имеется в виду процесс сварки — технология, когда специалист с помощью инструментов сплавляет металлы, и от этого образуются специфические искры. Страх о том, что даже мгновенный взгляд на них может серьезно повредить зрение или даже привести к его потере — преувеличен. Поэтому мы этот миф разрушили», — говорится в тексте.
Супрун объяснила, что повреждение зрения очень маловероятно, если вы на улице заметили, что где-то работает сварщик.
«Но это касается только прохожих на улице, и ни в коем случае не специалистов, работающих со сваркой. Искры от сварки содержат ультрафиолетовое излучение, которое может привести к ожогам глаза. Симптомы — боль в глазах, покраснение, чувствительность к яркому свету, головная боль», — объяснила автор сообщения.
По словам Супрун, чем дольше вы подвергаетесь воздействию ультрафиолетовых лучей, тем сильнее будут симптомы. Обычно через день-два все должно нормализоваться.
«Но о дальнейшем ходе болезни и лечении может делать выводы только врач, поэтому при необходимости обязательно к нему обратитесь!» — предостерегла она. И добавила: поскольку все зависит от процесса сварки, сварочного тока и других условий окружающей природной среды, нет четких нормативов о том, с какого расстояния смотреть на него безопасно, а с какого — нет.
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