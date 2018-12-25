Войти
Лукашенко предложил больше не называть Россию братским государством
дружба народов
Лукашенко предложил больше не называть Россию братским государством
Глава Пентагона перед отставкой подписал приказ о выводе войск из Сирии
решение
Глава Пентагона перед отставкой подписал приказ о выводе войск из Сирии

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

совет
RSS

Супрун разрешила смотреть на сварку

2135
Супрун разрешила смотреть на сварку

Созерцание процесса сварки для обычного прохожего не может серьезно повредить зрение или привести к его потере. Об этом рассказала на своей странице в Facebook и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

«В интервью с Yanina Sokolova ответила на многие вопросы граждан, в частности — можно ли безопасно смотреть на „сварку“. Имеется в виду процесс сварки — технология, когда специалист с помощью инструментов сплавляет металлы, и от этого образуются специфические искры. Страх о том, что даже мгновенный взгляд на них может серьезно повредить зрение или даже привести к его потере — преувеличен. Поэтому мы этот миф разрушили», — говорится в тексте.

Супрун объяснила, что повреждение зрения очень маловероятно, если вы на улице заметили, что где-то работает сварщик.

«Но это касается только прохожих на улице, и ни в коем случае не специалистов, работающих со сваркой. Искры от сварки содержат ультрафиолетовое излучение, которое может привести к ожогам глаза. Симптомы — боль в глазах, покраснение, чувствительность к яркому свету, головная боль», — объяснила автор сообщения.

По словам Супрун, чем дольше вы подвергаетесь воздействию ультрафиолетовых лучей, тем сильнее будут симптомы. Обычно через день-два все должно нормализоваться.

Читайте также: Через 10 лет на Луне может появиться постоянная американская база

«Но о дальнейшем ходе болезни и лечении может делать выводы только врач, поэтому при необходимости обязательно к нему обратитесь!» — предостерегла она. И добавила: поскольку все зависит от процесса сварки, сварочного тока и других условий окружающей природной среды, нет четких нормативов о том, с какого расстояния смотреть на него безопасно, а с какого — нет.

Ульяна Супрун
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 25 декабря 2018
Понедельник, 24 декабря 2018
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Пять лет реформ: итоги

Прошло 5 лет реформ. Можно уже подвести итоги. Наша экономика застряла на месте и почти не развивается. Вместо того, чтобы признать это и сделать соответствующие выводы, власть намеренно рапортует о мнимых победах. При этом эти победы примитивные с экономической точки зрения и нацелены больше на экономически необразованное население.
Фарид Закария
Фарид Закария
политический аналитик (США)

Действительно ли Запад ждет мрачное будущее

Макрон оказался под давлением уличных протестов «желтых жилетов». Он был вынужден отказаться от одной из своих реформ и одобрить подрывные для бюджета субсидии, пытаясь успокоить толпу. Хаос царит и в Великобритании, поскольку там пытаются (хотя и терпят поражение) идти по пути Брексита. В Италии проблемы с бюджетом. А Венгрию и Польшу поглощает нелегальная демократия. Все это добавляет к депрессивной картине Европы и Запада. Но на самом ли деле все так мрачно?
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Об экономических итогах 2018 года

Макрозадачей экономических реформ должна стать трансформация украинской экономки в направлении, заданном вышеприведенными векторами развития, задействование потенциала украинской науки. И тогда наша страна будет экспортировать не только катанку, ячмень и семена подсолнечника, аммиачную селитру и карбамидно-аммиачную смесь. Тогда Украина будет производить и продавать на внешних рынках электронное, оптическое телекоммуникационное и мультимедийное оборудование, продукцию аэрокосмической промышленности, судостроения, сельхозмашиностроения, станкостроения и фармацевтики.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016