Супрун разрешила смотреть на сварку

Созерцание процесса сварки для обычного прохожего не может серьезно повредить зрение или привести к его потере. Об этом рассказала на своей странице в Facebook и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

«В интервью с Yanina Sokolova ответила на многие вопросы граждан, в частности — можно ли безопасно смотреть на „сварку“. Имеется в виду процесс сварки — технология, когда специалист с помощью инструментов сплавляет металлы, и от этого образуются специфические искры. Страх о том, что даже мгновенный взгляд на них может серьезно повредить зрение или даже привести к его потере — преувеличен. Поэтому мы этот миф разрушили», — говорится в тексте.

Супрун объяснила, что повреждение зрения очень маловероятно, если вы на улице заметили, что где-то работает сварщик.

«Но это касается только прохожих на улице, и ни в коем случае не специалистов, работающих со сваркой. Искры от сварки содержат ультрафиолетовое излучение, которое может привести к ожогам глаза. Симптомы — боль в глазах, покраснение, чувствительность к яркому свету, головная боль», — объяснила автор сообщения.

По словам Супрун, чем дольше вы подвергаетесь воздействию ультрафиолетовых лучей, тем сильнее будут симптомы. Обычно через день-два все должно нормализоваться.

«Но о дальнейшем ходе болезни и лечении может делать выводы только врач, поэтому при необходимости обязательно к нему обратитесь!» — предостерегла она. И добавила: поскольку все зависит от процесса сварки, сварочного тока и других условий окружающей природной среды, нет четких нормативов о том, с какого расстояния смотреть на него безопасно, а с какого — нет.